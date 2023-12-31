شاهد ثعبان سام يقتحم أرض الملعب في أستراليا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تفاجأ دومينيك ثيم، بطل كرة المضرب النمساوي، بوجود أكثر الثعابين السامة في أستراليا خلال مباراة في بريزبن.

كان المصنف الثالث على العالم سابقا يواجه الأسترالي جيمس مكابي خلال تصفيات الجولة الأولى من بطولة بريزبن الدولية عندما دخل الثعبان إلى الملعب.

وقال تيم إنه يحب الحيوانات "خاصة الغريبة منها، لكنهم قالوا إنه ثعبان سام حقا، وكان قريبا من الأطفال لذلك كان الوضع خطيرا حقا، إنه شيء لم يحدث لي أبدا وهو شيء لن أنساه بالتأكيد أبدا."

ويبلغ طول الثعبان 50 سم، لونه بني وهو أحد أكثر الزواحف فتكاً في أستراليا وتمت إزالته بأمان من الملعب مما سمح باستئناف المباراة.

لبنان 24