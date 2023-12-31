الجيش يعلن أسماء المستحقين لقرض الإسكان العسكري - اسماء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية، أن الضباط وضباط الصف والأفراد المبينة أسماءهم أدناه قد استحقوا قرض الإسكان العسكري وعلى الضباط المستفيدين من صندوق إسكان الضباط مراجعة مديرية الإسكان والأشغال العسكرية خلال ساعات الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 1/01/2024 للحصول على القرض والضباط وضباط الصف والأفراد المستفيدين من صندوق الإسكان العسكري (الخاص بالإفراد).



وأضافت القيادة، أنه سيتم تحويل قيمة قرض الإسكان إلى بنك القاهرة عمان، يوم الاثنين الموافق 8/1/2024.



أسماء الضباط المستحقين لقرض الاسكان العسكري لشهر 1 -2024 انقر هنا

أسماء الضباط وضباط الصف والأفراد المستحقين لقرض الاسكان العسكري لشهر 1 -2024 انقر هنا

