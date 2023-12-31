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البريد الأردني يطرح طوابع تذكارية لزفاف ولي العهد

12/31/2023 3:10:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - طرح البريد الأردني إصداراً جديداً من الطوابع التذكارية لمناسبة زفاف صاحبي السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد وسمو الأميرة رجوة الحسين حفظهما الله.


وأوضح البيان أن إصدار الطوابع التذكارية يأتي لحفظ وتخليد إنجازات المملكة والمناسبات الوطنية أو تلك المرتبطة بالاحتفالات الكبرى خلال فترة معينة، ما يتيح لهواة جمع الطوابع التذكارية من مختلف أنحاء العالم الاطلاع على التراث الأردني.


ويهدف الإصدار المكون من طابعين بريديين وبطاقة ومغلف اليوم الأول للإصدار، إلى توثيق الزفاف الملكي الذي احتفى به الأردنيين في ارجاء الأردن كافة منتصف العام الحالي 2023.


وقال البيان أنه بإمكان الراغبين الحصول على هذا الإصدار مراجعة قسم هواة الطوابع يوم الخميس الموافق 11 / 1 / 2024، في مبنى شركة البريد الأردني الكائن في المقابلين، بجانب مبنى الإذاعة والتلفزيون.

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