9 هزائم في 20 مباراة.. مان يونايتد يخسر مجددا بالبريميرليغ

MENAFN - Amman Net) تعرض مانشستر يونايتد لخسارته التاسعة في الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك عقب سقوطه بنتيجة 1-2 أمام مضيفه نوتنغهام فورست -اليوم السبت- ضمن منافسات الجولة الـ20 من المسابقة.

وتأتي الهزيمة أمام نوتنغهام فورست، لتضع مزيدا من الضغوط على كاهل المدرب الهولندي للفريق إيرك تن هاغ، الذي أسعد الجماهير بالفوز على أستون فيلا 3-2 في الجولة الماضية.

وخرج الفريق من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا باحتلال المركز الرابع والأخير في المجموعة الأولى التي ضمت أيضا، بايرن ميونخ الألماني وكوبنهاغن الدانماركي وغلطة سراي التركي.

وتجمد رصيد مانشستر يونايتد، الذي حقق الفوز مرة واحدة فقط في آخر 4 مباريات بالمسابقة، عند 31 نقطة في المركز السابع.

على الجانب الآخر، حقق نوتنغهام فورست فوزه الثاني على التوالي، بقيادة مدربه الجديد البرتغالي إسبيرتو نونو سانتو، ليرفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز الـ15.

وتقدم نوتنغهام عن طريق نيكولاس دومينغيز في الدقيقة الـ64، قبل أن يدرك ماركوس راشفورد التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة الـ78.

وفي الدقيقة الـ82 سجل مورغان جيبس وايت الهدف الثاني لأصحاب الأرض.