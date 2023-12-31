الدوري الإيطالي.. يوفنتوس يهزم روما ويلاحق إنتر في الصدارة وميلان ثالثا

MENAFN - Amman Net) أنهى فريق يوفنتوس مشواره في عام 2023 بانتصار ثمين على ضيفه روما بهدف نظيف في المرحلة الـ18 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وانفرد ميلان بالمركز الثالث بجدول ترتيب الكالتشيو بفوزه على ساسولو بهدف نظيف، وتقدم أتلانتا إلى المركز السادس بفوزه على ضيفه ليتشي بهدف نظيف، وفاز ساليرنيتانا على مضيفه فيرونا بهدف نظيف.

وابتعد أودينيزي خطوة مهمة عن منطقة الهبوط بفوزه على ضيفه بولونيا بثلاثية نظيفة، في الوقت الذي تعادل كالياري مع ضيفه إمبولي سلبيا.

وعلى ملعب أليانز ستاديوم سجل الدولي الفرنسي أدريان رابيو دور البطولة وقاد يوفنتوس إلى الفوز على روما بهدف سجله في الدقيقة الـ47.

الفوز رفع رصيد يوفنتوس إلى 43 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن إنتر ميلان المتصدر، وتوقف رصيد روما عند 28 نقطة في المركز السابع.

وكان إنتر ميلان تعثر أمس الجمعة بتعادله 1-1 مع مضيفه جنوى، لكنه رغم ذلك ضمن أن يكون بطلا لفترة الشتاء.

وعلى ملعب سان سيرو تقمص الأميركي كريستيان بوليسيتش دور البطولة وقاد ميلان إلى الفوز على ساسولو بهدف سجله في الدقيقة الـ59.

ورفع ميلان رصيده إلى 36 نقطة في الثالث، وتوقف رصيد ساسولو عند 16 نقطة في المركز الـ16.

وعلى ملعب جيويس يدين أتلانتا بالفضل في هذا الفوز لنجمه النيجيري أديمولا لوكمان الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة الـ58.

الفوز رفع رصيد أتلانتا إلى 29 نقطة في المركز السادس، وتوقف رصيد ليتشي عند 20 نقطة في المركز الـ13.

أودينيزي يفرمل بولونيا

وعلى ملعب "داسيا أرينا" في أوديني أوقف أودينيزي الصحوة اللافتة لبولونيا في الفترة الأخيرة عندما أكرم وفادته بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها الأرجنتيني روبرتو بيريرا (23) ولورنتسو لوكا (48) والأرجنتيني الآخر مارتين بايرو (52).

وفشل بولونيا في استعادة المركز الرابع من فيورنتينا بعدما تجمد رصيده عند 31 نقطة، وتراجع إلى المركز الخامس بفارق نقطتين خلف قطب فلورنسا.

في المقابل، بقي ساليرنيتانا في المركز الأخير برصيد 12 نقطة مقابل 14 لفيرونا الـ17.