45 ألف معتمر في موسم العمرة الهجري

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قال عضو جمعية وكلاء السياحة والسفر وممثل شركات الحج والعمرة بلال روبين، إن عدد المعتمرين منذ بداية موسم العمرة الهجري الذي صادف التاسع عشر من شهر تموز الماضي وحتى نهاية العام الحالي، بلغ نحو 45 ألف معتمر.

واضاف روبين أن إقبال المواطنين الأردنيين على رحلات العمرة، ضعيف مقارنة بالعام الماضي، موضحاً أن عدد المعتمرين الاردنيين خلال الفترة من شهر تموز ولغاية نهاية شهر كانون الأول من العام الماضي وصل الى 70 ألف معتمر.

وتوقع روبين، أن يشتد إقبال المواطنين خلال العطلة المدرسية الشتوية على أداء مناسك العمرة كما هي العادة في كل عام، مؤكداً أن مكاتب الحج والعمرة قدمت عروضاً تشجيعية لتحفيز الأردنيين على أداء العمرة.

وفيما يتعلق بالتسجيل للحج، لفت الى أن تسجيل الحجاج على موقع وزارة الاوقاف بدأ من صباح يوم الاثنين 11 كانون الأول الحالي ولغاية الساعة 10 من مساء اليوم الاحد.

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