ثلاث إصابات بشظايا الرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم عسكر

MENAFN - Palestine News Network ) نابلس/PNN- أصيب ثلاثة مواطنين بشظايا الرصاص الحي، صباح اليوم الأحد، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عسكر القديم شرق نابلس.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية لـ"وفا" بأن قوة خاصة كانت قد اقتحمت مخيم عسكر القديم صباح اليوم، تلاها اقتحام عدد منالآليات العسكرية.

وأضافت أن الاحتلال نشر قناصته على أسطح المنازل في المخيم، حيث اندلعت مواجهات في المكان، أدت إلى إصابة ثلاثة مواطنين بشظايا الرصاص الحي، أحدهم بالرأس، وآخر في الفخذ، والثالث في اليد حسب ما أفادت به جمعية الهلال الأحمر.

وأفادت المصادر بأن قوات الاحتلال اعتقلت خلال اقتحامها للمخيم المواطن عبد الرازق الشيخ.







