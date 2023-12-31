ثلاث إصابات بشظايا الرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم عسكر

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN- أصيب ثلاثة مواطنين بشظايا الرصاص الحي، صباح اليوم الأحد، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عسكر القديم شرق نابلس.
وأفادت مصادر أمنية ومحلية لـ"وفا" بأن قوة خاصة كانت قد اقتحمت مخيم عسكر القديم صباح اليوم، تلاها اقتحام عدد منالآليات العسكرية.
وأضافت أن الاحتلال نشر قناصته على أسطح المنازل في المخيم، حيث اندلعت مواجهات في المكان، أدت إلى إصابة ثلاثة مواطنين بشظايا الرصاص الحي، أحدهم بالرأس، وآخر في الفخذ، والثالث في اليد حسب ما أفادت به جمعية الهلال الأحمر.
وأفادت المصادر بأن قوات الاحتلال اعتقلت خلال اقتحامها للمخيم المواطن عبد الرازق الشيخ.
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