عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الاقصى
التاريخ
12/31/2023 3:10:09 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN- اقتحم عشرات المستعربين، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال.
وأفاد شهود عيان بأن المستعمرين نفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد وأدوا طقوسا تلمودية، فيما منعت شرطة الاحتلال المواطنين من الدخول للبلدة القديمة والمسجد الأقصى.
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