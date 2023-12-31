كوبر يكشف سبب استبعاده السومة عن كأس آسيا

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - كشف مدرب منتخب سوريا، الأرجنتيني هيكتور كوبر، سبب استبعاده المهاجم عمر السومة عن قائمة "نسور قاسيون" التي ستخوض نهائيات كأس آسيا في قطر مطلع العام الجديد.
وأعلن كوبر قائمته التي ضمت 26 لاعبا، من بينهم 18 محترفا في الخارج و8 محليين خلال مؤتمر صحفي عقده السبت في دمشق.
ولم يتواجد مهاجم العربي القطري، عمر السومة في القائمة النهائية لمنتخب سوريا للمشاركة في كأس آسيا بعدما استبعده كوبر من القائمة الأولية التي أعلنها قبل عدة أيام.
وعن سبب استبعاده قائد المنتخب السوري عمر السومة، قال كوبر إنه اختار التشكيلة من اللاعبين "الذين يفيدون المنتخب"، مشيرا إلى أن كل اللاعبين عنده "سواسية".
وأضاف كوبر "أتفهم أن الجمهور السوري يحب لاعبا معينا مثل عمر السومة وأتفهم أن يكون اللاعب غاضبا وحزينا".
وعن حظوظ سوريا في البطولة القارية قال كوبر "عندنا همة وتفاؤل للبطولة وسنقاتل للذهاب بعيدا".
وكان السومة أعرب عن حزنه لاستبعاده عن المنتخب في حديث لوسائل إعلام، منتقدا الأسلوب الدفاعي في خطط المدرب الأرجنتيني.
يذكر أن المنتخب السوري وقع في بطولة كأس آسيا في مجموعة تضم أستراليا وأوزبكستان والهند.
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