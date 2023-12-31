كوبر يكشف سبب استبعاده السومة عن كأس آسيا

MENAFN - Khaberni) خبرني - كشف مدرب منتخب سوريا، الأرجنتيني هيكتور كوبر، سبب استبعاده المهاجم عمر السومة عن قائمة "نسور قاسيون" التي ستخوض نهائيات كأس آسيا في قطر مطلع العام الجديد.

وأعلن كوبر قائمته التي ضمت 26 لاعبا، من بينهم 18 محترفا في الخارج و8 محليين خلال مؤتمر صحفي عقده السبت في دمشق.

ولم يتواجد مهاجم العربي القطري، عمر السومة في القائمة النهائية لمنتخب سوريا للمشاركة في كأس آسيا بعدما استبعده كوبر من القائمة الأولية التي أعلنها قبل عدة أيام.

وعن سبب استبعاده قائد المنتخب السوري عمر السومة، قال كوبر إنه اختار التشكيلة من اللاعبين "الذين يفيدون المنتخب"، مشيرا إلى أن كل اللاعبين عنده "سواسية".

وأضاف كوبر "أتفهم أن الجمهور السوري يحب لاعبا معينا مثل عمر السومة وأتفهم أن يكون اللاعب غاضبا وحزينا".

وعن حظوظ سوريا في البطولة القارية قال كوبر "عندنا همة وتفاؤل للبطولة وسنقاتل للذهاب بعيدا".

وكان السومة أعرب عن حزنه لاستبعاده عن المنتخب في حديث لوسائل إعلام، منتقدا الأسلوب الدفاعي في خطط المدرب الأرجنتيني.

يذكر أن المنتخب السوري وقع في بطولة كأس آسيا في مجموعة تضم أستراليا وأوزبكستان والهند.



