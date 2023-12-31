9 نصائح لمرضى الجيوب الأنفية للتغلب على تغيرات الطقس

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- Khaberni) خبرني - يعاني كثير من مرضى الجيوب الأنفية، من مشكله التحسس ضد تغيرات الطقس خصوصا في هذا الوقت من العام، لذلك نقدم لك أبرز النصائح الطبية التي تساعدك للتغلب على تغيرات الطقس، بحسب موقع ndtv.
1. حافظ على الممرات الأنفية نظيفة يمكن ضمان ذلك عن طريق تشغيل المياه عبر ممر الأنف كل يوم، في بداية اليوم مباشرة ، مرر بعض الماء عبر الممرات الأنفية لتنظيفها من المخاط. يمكنك أيضًا القيام بذلك قبل النوم ليلًا.
2. استنشق البخار
يعد استنشاق البخار من أفضل الطرق لتنظيف مجرى الأنف، يساعد في إذابة المخاط الزائد ويمنع مرور الهواء بحرية، وما عليك سوى غلي لتر من الماء وإضافة الكافور إليه، واستنشق البخار لمدة 10-15 دقيقة، كررها بقدر ما تحتاج حتى تحصل على بعض الراحة.
3. رطب نفسك
اشرب المزيد والمزيد من الماء، الترطيب هو المفتاح للحفاظ على المخاط ضعيفًا ورقيقًا، وبهذه الطريقة لن يسد أنفك، وبالتالي يمنع التهاب الجيوب الأنفية.
4. تجنب البيئات الجافة
إذا كان لديك جهاز ترطيب في المنزل أو في العمل ، فقد يجفف ممراتك الأنفية، بهذه الطريقة ، يمكن أن يزداد خطر إصابتك بالتهاب الجيوب الأنفية، تجنب الجلوس في بيئة رطبة لفترة طويلة.
5. كن لطيفا مع أنفك فقط لأن أنفك تعطيك وقتًا عصيبًا، فليس هناك عذر للتغلب عليه. إذا كنت تتعامل مع أنف مسدود، فكن لطيفًا معه، لا تضغط على أنفك بفركه بقوة. انفخها بلطف منخر واحد في كل مرة، يمكن أن يؤدي نفخ أنفك بقوة إلى تهيج أنفك إلى حد كبير.
6. النوم برأس مرتفع يستقر المخاط في الجيوب الأنفية ليلاً عند النوم ، وعندما تكون رأسك في مستوى منخفض، امنع ذلك بالنوم برأس مرتفع.
7. المحافظة على درجة حرارة مناسبة في الغرفة
لقد أصبح الجو حارًا ، لكنه ليس حارًا جدًا في الوقت الحالي، لذا قد لا يكون من الحكمة القيام بتشغيل المروحة وترك البطانيات تمامًا، ويقول الدكتور جارج إنه من المهم أن يعرف الناس كيفية الحفاظ على درجة الحرارة في الغرفة، تكون ساعات الليل وساعات الصباح الباكر باردة بشكل خاص ، لذا فمن المرجح أن تصاب بالتهاب الجيوب الأنفية خلال هذا الوقت.
8. الأدوية الوقائية إذا وصف طبيبك بعض الأدوية ، يجب أن تأخذها كإجراء وقائي قبل أن يصيبك التهاب الجيوب الأنفية، ولا يوصي الدكتور جارج حقًا بالأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية، ومع ذلك ، يقول إنه يمكن تناول الأدوية الموصوفة إذا شعرت أنك قد تصاب بنزلة برد قريبًا.
9. اليوجا
بعض تمارين اليوجا مثل التنفس العميق، أنولوم فيلوم براناياما يمكن أن تكون مفيدة في الحفاظ على ممرات الأنف نظيفة، وخلص الدكتور جارج إلى أن "المرضى يجب أن يخضعوا لمتابعة منتظمة مع الأطباء، يجب ألا ينتظر المرء حدوث العدوى فقط حتى يتم تشخيصها، فالوقاية بالتأكيد أفضل من العلاج".
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