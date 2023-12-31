9 نصائح لمرضى الجيوب الأنفية للتغلب على تغيرات الطقس

MENAFN - Khaberni) خبرني - يعاني كثير من مرضى الجيوب الأنفية، من مشكله التحسس ضد تغيرات الطقس خصوصا في هذا الوقت من العام، لذلك نقدم لك أبرز النصائح الطبية التي تساعدك للتغلب على تغيرات الطقس، بحسب موقع ndtv.

1. حافظ على الممرات الأنفية نظيفة يمكن ضمان ذلك عن طريق تشغيل المياه عبر ممر الأنف كل يوم، في بداية اليوم مباشرة ، مرر بعض الماء عبر الممرات الأنفية لتنظيفها من المخاط. يمكنك أيضًا القيام بذلك قبل النوم ليلًا.

2. استنشق البخار

يعد استنشاق البخار من أفضل الطرق لتنظيف مجرى الأنف، يساعد في إذابة المخاط الزائد ويمنع مرور الهواء بحرية، وما عليك سوى غلي لتر من الماء وإضافة الكافور إليه، واستنشق البخار لمدة 10-15 دقيقة، كررها بقدر ما تحتاج حتى تحصل على بعض الراحة.

3. رطب نفسك

اشرب المزيد والمزيد من الماء، الترطيب هو المفتاح للحفاظ على المخاط ضعيفًا ورقيقًا، وبهذه الطريقة لن يسد أنفك، وبالتالي يمنع التهاب الجيوب الأنفية.

4. تجنب البيئات الجافة

إذا كان لديك جهاز ترطيب في المنزل أو في العمل ، فقد يجفف ممراتك الأنفية، بهذه الطريقة ، يمكن أن يزداد خطر إصابتك بالتهاب الجيوب الأنفية، تجنب الجلوس في بيئة رطبة لفترة طويلة.

5. كن لطيفا مع أنفك فقط لأن أنفك تعطيك وقتًا عصيبًا، فليس هناك عذر للتغلب عليه. إذا كنت تتعامل مع أنف مسدود، فكن لطيفًا معه، لا تضغط على أنفك بفركه بقوة. انفخها بلطف منخر واحد في كل مرة، يمكن أن يؤدي نفخ أنفك بقوة إلى تهيج أنفك إلى حد كبير.

6. النوم برأس مرتفع يستقر المخاط في الجيوب الأنفية ليلاً عند النوم ، وعندما تكون رأسك في مستوى منخفض، امنع ذلك بالنوم برأس مرتفع.

7. المحافظة على درجة حرارة مناسبة في الغرفة

لقد أصبح الجو حارًا ، لكنه ليس حارًا جدًا في الوقت الحالي، لذا قد لا يكون من الحكمة القيام بتشغيل المروحة وترك البطانيات تمامًا، ويقول الدكتور جارج إنه من المهم أن يعرف الناس كيفية الحفاظ على درجة الحرارة في الغرفة، تكون ساعات الليل وساعات الصباح الباكر باردة بشكل خاص ، لذا فمن المرجح أن تصاب بالتهاب الجيوب الأنفية خلال هذا الوقت.

8. الأدوية الوقائية إذا وصف طبيبك بعض الأدوية ، يجب أن تأخذها كإجراء وقائي قبل أن يصيبك التهاب الجيوب الأنفية، ولا يوصي الدكتور جارج حقًا بالأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية، ومع ذلك ، يقول إنه يمكن تناول الأدوية الموصوفة إذا شعرت أنك قد تصاب بنزلة برد قريبًا.

9. اليوجا

بعض تمارين اليوجا مثل التنفس العميق، أنولوم فيلوم براناياما يمكن أن تكون مفيدة في الحفاظ على ممرات الأنف نظيفة، وخلص الدكتور جارج إلى أن "المرضى يجب أن يخضعوا لمتابعة منتظمة مع الأطباء، يجب ألا ينتظر المرء حدوث العدوى فقط حتى يتم تشخيصها، فالوقاية بالتأكيد أفضل من العلاج".