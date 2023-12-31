لافروف: روسيا أصدرت أحكاماً بالسجن على أكثر من 200 أسير أوكراني

كشف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مقابلة مع وكالة الإعلام الروسية نشرت اليوم الأحد، عن أحكام بالسجن أصدرتها

المحاكم الروسية على أكثر من أسير أوكراني،

منذ أن بدأت موسكو عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وقال

لافروف: "محاكم الاتحاد الروسي حكمت بالفعل على أكثر من 200 ممثل للتشكيلات المسلحة الأوكرانية بالسجن لفترات طويلة لارتكابهم أعمال وحشية".

ويتبادل الجانبان الاتهامات بارتكاب العديد من الأعمال الوحشية في الحرب التي بدأتها روسيا بهجوم

واسع النطاق لأوكرانيا في فبراير 2022.

وقال لافروف لوكالة الإعلام الروسية إن لجنة التحقيق الرئيسية في روسيا بدأت 4000 قضية جنائية ضد نحو 900 فرد أوكراني.

وأوضح "أنهم لا يشملون فقط أعضاء الجمعيات القومية المتطرفة وممثلي قوات الأمن الأوكرانية والمرتزقة، ولكن أيضا ممثلين عن القيادة العسكرية والسياسية في أوكرانيا".

وأضاف أن "الذين وجهت إليهم اتهامات غيابيا تم إدراجهم على قائمة المطلوبين دولياً".

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