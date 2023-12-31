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بوليفيا.. المحكمة الدستورية تمنع موراليس من خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة

12/31/2023 2:26:11 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أصدرت محكمة بوليفيا الدستورية قراراً بمنع الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس من خوض الانتخابات الرئاسة المقبلة في البلاد عام 2025.

وجاء في قرار المحكمة "أن تقييد إمكانية إعادة الانتخاب إلى أجل غير مسمى هو إجراء مناسب لضمان عدم بقاء شخص ما في السلطة".

وللقيام بذلك، فإن المحكمة ألغت الحكم السابق الذي يعود لعام 2017 والذي وصف إعادة الانتخاب بأنه "حق إنساني".

وفي منشور عبر منصة التواصل الإجتماعي "إكس"، تويتر سابقا، وصف موراليس القرار بأنه "سياسي" وأنه دليل على "تواطؤ بعض القضاة" مع ما وصفه "المخطط الأسود" لحكومة الرئيس البوليفي الحالي لويس آرسي.

يشار إلى أن موراليس، الذي أصبح في عام
2006 أول رئيس من السكان الأصليين لبوليفيا، كان قد أعلن في سبتمبر الماضي أنه سوف يترشح لانتخابات الرئاسة.

وبعد أن ألغت المحكمة العليا في البلاد العدد الأقصى لمرات تولي المنصب، سعى إلى إعادة انتخابه مرة أخرى في أكتوبر 2019.

وأعلن زعيم مزارع الكوكا السابق نفسه الفائز في الانتخابات الرئاسية واتهمته المعارضة بالتزوير.

وأعقب ذلك اضطرابات، وتحت ضغط من الجيش، تنحى موراليس عن منصبه وأمضى عاماً في المنفى بالمكسيك والأرجنتين. وتحدث أنصاره عن حدوث انقلاب ضده.

وتولت بعد ذلك جانين آنييز من التيار المحافظ رئاسة البلاد بشكل مؤقت، وفاز لويس آرسي من حزب موراليس
"الحركة نحو الاشتراكية" (ماس) بالانتخابات الجديدة في أكتوبر 2020.

وحكم على آنييز بالسجن 10 سنوات عام 2022 بتهمة التقصير في أداء الواجب والانتهاكات الدستورية. وأعرب نشطاء حقوق الإنسان عن قلقهم بشأن استقلال القضاء في بوليفيا.

ومنذ ذلك الحين، نشبت خلافات بين موراليس وآرسي، وزير الاقتصاد السابق في حكومته.

وقبل الإعلان عن اعتزامه الترشح لمنصب الرئاسة مرة أخرى، ادعى موراليس أن الحكومة تريد "القضاء عليه"، وربما حتى تصفيته جسدياً.

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