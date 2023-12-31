عام الاستدامة.. الإمارات تودع 2023 بحصاد وافر من المكتسبات الوطنية والإنجازات العالمية

تسدل دولة الإمارات، اليوم، الستار على (عام الاستدامة) الذي جاء مليئاً بالإنجازات والنجاحات في شتى المجالات والميادين، وعلى جميع الصعد المحلية والإقليمية والعالمية. وفي التقرير التالي أبرز الإنجازات المضيئة التي سجلها التاريخ لدولة الإمارات في 2023:

الاستدامة

. "COP28" يتوج بـ "اتفاق الإمارات" التاريخي للمناخ الذي أقره ممثلو 197 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي.

. الإمارات تطلق صندوق "ألتيرّا" للاستثمار المناخي بقيمة 30 مليار دولار، ويسعى إلى جمع وتحفيز 250 مليار دولار إضافية لدعم العمل المناخي العالمي.

. تدشين محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 2 جيجاواط.

. تدشين المرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

. إطلاق "استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050".

الجهود الإنسانية

. إطلاق عملية "الفارس الشهم 2" لتخفيف المعاناة عن الأصدقاء والأشقاء في تركيا وسوريا في أعقاب الزلزال الذي ضرب البلدين في 6 فبراير الماضي.

. تنفيذ حملة "جسور الخير" لمد يد العون والمساعدة لإغاثة المتضررين من زلزال سوريا وتركيا.

. إطلاق عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة التي تضمنت إقامة مستشفى ميداني متكامل داخل القطاع، و3 محطات لتحلية مياه البحر في رفح.

. استضافة ألف فلسطيني من المصابين بأمراض السرطان من قطاع غزة لتلقي العلاجات في مستشفيات الدولة.

. استضافة ألف طفل فلسطيني برفقة عائلاتهم من قطاع غزة في مستشفيات الدولة إلى حين تماثلهم للشفاء وعودتهم.

. إطلاق حملة "تراحم من أجل غزة" لإغاثة الأشفاء الفلسطينيين.

. المساهمة بمبلغ 20 مليون دولار أمريكي لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

. إغاثة المتضررين من إعصار "دانيال" في ليبيا.

. تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للمتأثرين من الزلزال الذي تعرضت له المملكة المغربية الشقيقة.

تشريعات

. صدور القانون الاتحادي بشأن الرياضة (قانون الرياضة).

. صدور قانون الصحة النفسية.

. صدور المرسوم بقانون اتحادي بإنشاء المكتب الوطني للإعلام.

. صدور المرسوم بقانون اتحادي بشأن إنشاء "جهاز الإمارات للمحاسبة"

. صدور المرسوم بقانون اتحادي بإنشاء مجلس الإمارات للإعلام.

. صدور المرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم الإعلام.

. صدور قانون اتحادي في شأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية.

قرارات ومبادرات

. اعتماد أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031.

. الإعلان عن ميثاق حكومات الحياد المناخي 2050.

. إقرار نموذج تشغيل المدارس الحكومية ورفع كفاءتها (مدارس أجيال).

. إطلاق جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل.

. إطلاق الأجندة الوطنية لتنمية قطاع إعادة التصدير في الدولة 2030.

. إنشاء واستحداث "وزارة الاستثمار" في حكومة دولة الإمارات.

. إطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين.

. إطلاق "دليل تطوير الخدمات الحكومية 2.0"

. إطلاق برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية".

. إطلاق نموذج التميز الحكومي الإماراتي الجديد.

. الإعلان عن برنامج "محفزو الإنجاز"، لتطوير قدرات مسؤولي المشاريع التحولية في الجهات الاتحادية.

الفضاء

. نجاح رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي في إتمام أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب "طموح زايد 2"، التي امتدت 6 أشهر.

. إطلاق المرحلة التنفيذية لمشروع تطوير الأقمار الاصطناعية الرادارية "سرب".

. تمديد رحلة مشروع الإمارات لاكتشاف المريخ "مسبار الأمل" عاماً إضافيا.

. الإعلان عن مهمة "راشد 2" لاستكشاف القمر.

. الإعلان عن التفاصيل العلمية لمشروع "الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات".

التجربة البرلمانية

. تنظيم الدورة الخامسة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي .

. ارتفاع أعداد أعضاء الهيئات الانتخابية بنسبة 18.1% مقارنة مع قوائم الهيئات الانتخابية للعام 2019.

. المرأة الإماراتية تحقق حضورا متميزا في القوائم الانتخابية بنسبة تصل إلى 51% مقابل نسبة الذكور التي بلغت 49%.

. مشاركة فاعلة للشباب الذين بلغت نسبتهم في قوائم العام 2023 (من الفئة العمرية 21 عاماً ولغاية 40 عاماً) 55% من إجمالي قوائم الهيئات الانتخابية.

التنافسية العالمية

. الإمارات العاشرة عالمياً في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2023.

. الإمارات الأولى عالمياً في مؤشرات التجارة العالمية، وتكيفية السياسات الحكومية، وإدارة المدن وجودة النقل الجوي ومستخدمي الإنترنت والبنية التحتية للطاقة.

. الإمارات الرابعة عالميا في محور الأداء الاقتصادي، والثامنة عالمياً في محور الكفاءة الحكومية.

الاقتصاد

. مصرف الإمارات المركزي يتوقع أن يحقق اقتصاد الدولة نمواً على أساس سنوي بنسبة 3.3% خلال عام 2023.

. اعتماد خطة ميزانية السنوات 2024 -2026 التي تقدر بمبلغ (192) مليار درهم.

. اعتماد الميزانية العامة للاتحاد للعام 2024، بإيرادات قدرها 65 مليارا و728 مليون درهم، ومصروفات قدرها 64 مليارا و60 مليون درهم.

الثقافة

. 24.8 مليون طالب وطالبة من 46 دولة يشاركون في تحدي القراءة العربي لعام 2023.

. اكتشافات أثرية ضخمة تعود إلى العصر الحديدي في مدينة العين، ودلائل جديدة على وجود أقدم مدينة لصيد اللؤلؤ في الخليج العربي في جزيرة السينية في أم القيوين.

. أكلة "الهريس" الشعبية تصبح العنصر الخامس عشر الذي يتم إدراجه باسم دولة الإمارات على قوائم اليونسكو.

. افتتاح متحف الشندغة في دبي بعد إنجاز عملياته التطويرية.

قمم وأحداث عالمية

. مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28".

. المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية" WRC-23".

. كونجرس المجلس الدولي للأرشيف - أبوظبي 2023.

. الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي الـ"أونكتاد".

. المؤتمر الثالث لمنظمة "إيكاو" للطيران والوقود البديل.

. "القمة العالمية للمرأة 2023" في أبوظبي.

. ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ.

. ملتقى "فورتشن" العالمي.

مشاريع

. افتتاح مبنى المسافرين الجديد "مبنى المسافرين A" في مطار أبوظبي الدولي.

. تدشين شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية.

. تدشين بيت العائلة الإبراهيمية.

. التشغيل التجاري لثالث محطات براكة للطاقة النووية السلمية.

. افتتاح سي وورلد أبوظبي.

. تدشين مشروعي الوثبة وسويحان السكنيين في أبوظبي.

. إطلاق مشروع بلغيم السكني في أبوظبي.

. إطلاق مشروع تطوير "نخلة جبل علي" في دبي.

. إطلاق مشروع خورفكان السكني أجوان.

. إطلاق المخطط الشامل لجزيرة الحديريات في أبوظبي.

. ترسية عقد مشروع تطوير شاطئ كورنيش عجمان.

. اعتماد مسار الخط الأزرق لمترو دبي بطول 30 كيلومترا.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز