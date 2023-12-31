إعلام إسرائيلي: الموساد يتلقى الضوء الأخضر للمضي بالاقتراح القطري

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN-أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية، بأن مجلس الوزراء الحربي منح الموساد "الضوء الأخضر" للمضي قدما في الاقتراح القطري بشأن المفاوضات مع حماس لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين من غزة.

وبحسب تقرير نشرته هيئة البث الرسمية "كان" فإن الاقتراح يرتكز على "وقف إطلاق النار لمدة أسابيع لقاء إطلاق سراح عشرات الأسرى بعدما كانت حماس أصرت بوقت سابق على وقف نهائي لإطلاق النار قبل المضي قدما بأي صفقة"، مشيرا إلى أن الاتصالات متقدمة جدا، وفقا لمصادر إسرائيلية.

وفي هذا السياق، ذكرت قناة "I24News" الإسرائيلية أن رئيس الموساد ديدي "ديفيد" برنياع كان قد أبلغ أمس الكابينيت الحربي بالرسالة القطرية التي مفادها أن "حماس لم تعد تصر على إنهاء الحرب كشرط للمضي قدما في صفقة الرهائن الجديدة".

وبحسب ما نقلت القناة عن مسؤول مطلع على التفاصيل، فإن "النقاش يركز على صفقة إنسانية، لكن الثمن الذي سيتعين على إسرائيل دفعه من حيث أيام الراحة والإفراج عن السجناء سيكون "أثقل".

وفي ما يتعلق بالمساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع، بالرغم من بعض الأصوات داخل الحكومة التي تنادي بتقليصها فإن ذلك ليس واردا لا سيما على خلفية التحذير بسحب الولايات المتحدة دعمها لإسرائيل بحال تم المس بقضية المساعدات، على ما قال مصدر مطلع.

في غضون ذلك، فإنه من المتوقع أن يجتمع مجلس الوزراء الحربي غدا لبحث "صفقة الأسرى" و"قضية اليوم التالي" في غزة، وبناء على طلب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ستناقش الحكومة الموسعة أيضا مسألة السيطرة على غزة بعد الحرب.



