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نتنياهو: محور فيلادلفيا بين غزة ومصر ينبغي أن يكون تحت سيطرة إسرائيل

12/31/2023 2:15:13 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN-
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم السبت إن منطقة“محور فيلادلفيا” الحدودية بين غزة ومصر ينبغي أن يكون تحت سيطرة إسرائيل، معبرا عن اعتقاده بأن حرب إسرائيل في غزة وجبهات أخرى في المنطقة ستستمر شهورا عديدة أخرى.

وعقد نتنياهو مؤتمر صحافيا بينما دخلت إسرائيل الأسبوع الثالث عشر من حربها على قطاع غزة التي أعقبت هجوما شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وأذكت أعمال عنف في الضفة الغربية المحتلة وأدت كذلك إلى شن جماعات أخرى متحالفة مع إيران في لبنان وسوريا والعراق واليمن هجمات عليها.

وقال نتنياهو“محور فيلادلفيا، أو بعبارة أدق نقطة التوقف الجنوبية (في غزة)، يجب أن يكون تحت سيطرتنا. يجب إغلاقه. من الواضح أن أي ترتيب آخر لن يضمن نزع السلاح الذي نسعى إليه”.

وتقول إسرائيل إن هدفها هو القضاء على حماس في غزة ونزع السلاح وإنهاء“التطرف” في القطاع من أجل منع تكرار هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول في المستقبل.

وكان مسلحو حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) قد هاجموا في ذلك اليوم بلدات في جنوب إسرائيل حيث قتلوا المئات وخطفوا العشرات من الرهائن وعادوا بهم إلى غزة، مما أشعل فتيل الحرب الدائرة الآن.

وقال نتنياهو“الحرب في ذروتها الآن. نقاتل على كل الجبهات. تحقيق النصر سيتطلب وقتا. وكما قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي فإن الحرب ستستمر لأشهر عديدة أخرى”.

وأضاف، في تهديد نادر، أنه قد يهاجم إيران مباشرة بسبب تبادل إطلاق النار شبه اليومي عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية. وقال نتنياهو دون الخوض في تفاصيل“إذا وسعت (جماعة) حزب الله (اللبنانية) هذه الحرب، ستتلقى ضربات لا يمكنها تخيلها، وكذلك إيران”.


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