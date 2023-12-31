سموتريتش يدعو لتشجيع“الهجرة الطوعية” لسكان غزة

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN- دعا وزير المالية في الحكومة الإسرائيلية، بتسلئيل سموتريتش، السبت، إلى تشجيع“الهجرة الطوعية” لسكان قطاع غزة، وإيجاد بلدان ترغب في استقبالهم.

وقال سموتريتش، في مقابلة مع قناة (12) العبرية الخاصة:“لن تكون غزة مرتعا لمليوني شخص يريدون تدمير دولة إسرائيل، نريد أن نشجع الهجرة الطوعية”.

وتابع الوزير اليميني، الذي يتزعم حزب“البيت اليهودي” المتطرف:“يتعيّن علينا أن نجد البلدان التي ترغب في استقبال سكّان غزة، وينبغي أن يكون ذلك من خلال دولة إسرائيل”.

وأعرب سموتريتش، عن رفضه بأنّ تستلم السلطة الفلسطينية زمام الأمور في قطاع غزة، قائلا:“سيحكمون هناك تماما مثلما تحكم حماس”.

وأضاف:“أنا أؤيد إحداث تغيير كامل للواقع في غزة، وذلك من خلال إجراء نقاش حول الاستيطان هناك”.

وأردف:“سيتعين علينا أن نحكم هناك لفترة طويلة، علينا أن نعود إلى غزة”، في إشارة إلى تأييده إعادة الاستيطان في القطاع.

وانسحبت إسرائيل من قطاع غزة عام 2005، حيث أخلت 21 مستوطنة ضمن خطة حملت اسم“خطة فك الارتباط الأحادية”، طبقها رئيس الوزراء السابق أرييل شارون.

وفي 7 أكتوبر/ نشرين الأول الماضي، شنّت حركة“حماس” هجوماً مفاجئاً وواسع النطاق على مستوطنات غلاف غزة، أسفر عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي وأسر العشرات.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، فإن“168 ضابطاً وجندياً قتلوا في غزة منذ بدء العملية البرية في 27 أكتوبر الماضي، بينما المجموع الكلي للقتلى منذ السابع من ذات الشهر، بلغ 502 ضابط وجندي”.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي وحتى السبت، 21 ألفا و672 شهيدا و56 ألفا و165 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.



