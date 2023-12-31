الاحتلال يخطر بإخلاء منزل في مخيم الفوار ويداهم عدة بلدات في الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN- أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء منزل في مخيم الفوار، اليوم الأحد، كما داهمت مدينة الخليل، وبلدة الشيوخ شمال شرق الخليل.
وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء من مدينة الخليل، وفتشت عدة منازل عرف من بينها منزل المواطن رامي خالد العويوي.
كما داهمت قوات الاحتلال بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل، وفتشت منازل المواطنين: علي عيد
أحمد الحلايقة، ومحمد عيسى الحلايقة، وقصي الحلايقة، وعبثت بمحتوياتها.
كما داهمت عدة منازل في مخيم الفوار جنوب الخليل، وأخطرت بإخلاء منزل الشهيد عمار أبو حسين تمهيدا لهدمه.
في السياق ذاته، شددت قوات الاحتلال من اجراءاتها العسكرية، وأغلقت كل الطرق المؤدية إلى الشوارع الالتفافية، والطرق القريبة من
المستعمرات، ما اضطر المواطنين إلى سلوك طرق بديلة طويلة ووعرة للوصول إلى أعمالهم.
MENAFN31122023000205011050ID1107671570
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.