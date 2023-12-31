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الاحتلال يخطر بإخلاء منزل في مخيم الفوار ويداهم عدة بلدات في الخليل

12/31/2023 2:15:12 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN- أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء منزل في مخيم الفوار، اليوم الأحد، كما داهمت مدينة الخليل، وبلدة الشيوخ شمال شرق الخليل.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء من مدينة الخليل، وفتشت عدة منازل عرف من بينها منزل المواطن رامي خالد العويوي.

كما داهمت قوات الاحتلال بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل، وفتشت منازل المواطنين: علي عيد
أحمد الحلايقة، ومحمد عيسى الحلايقة، وقصي الحلايقة، وعبثت بمحتوياتها.

كما داهمت عدة منازل في مخيم الفوار جنوب الخليل، وأخطرت بإخلاء منزل الشهيد عمار أبو حسين تمهيدا لهدمه.

في السياق ذاته، شددت قوات الاحتلال من اجراءاتها العسكرية، وأغلقت كل الطرق المؤدية إلى الشوارع الالتفافية، والطرق القريبة من
المستعمرات، ما اضطر المواطنين إلى سلوك طرق بديلة طويلة ووعرة للوصول إلى أعمالهم.

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