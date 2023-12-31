للأردنيين .. أسعار الذهب محلياً اليوم

للأردنيين .. أسعار الذهب محلياً اليوم
التاريخ
12/31/2023 2:14:36 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب بالاردن اليوم الاحد حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الى 41.7 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 40 دينارا للشراء منهم وفق التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات .
فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 عند 37.2 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 34.2 دينارا للشراء منهم.
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