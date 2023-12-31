الكشف عن عدد قتلى الزلزال الذي ضرب الصين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن عدد قتلى بعد الزلزال الشديد الذي وقع في مقاطعتي قانسو وتشينغهاي بشمال غرب البلاد، ارتفع إلى 151 شخصا.



وقع زلزال بقوة 6.2 درجة يوم الاثنين الماضي عند الساعة 23.59 (18.59 بتوقيت موسكو) في محافظة جيشيشان-باوآن-دونغشيانغ-سالار ذاتية الحكم بولاية لينشيا في مقاطعة قانسو شمال غربي الصين. وفي وقت سابق، تم الإبلاغ عن 148 حالة وفاة.



وأشارت الوكالة إلى أن عدد القتلى في مقاطعة قانسو لا يزال عند 117 شخصا، بينما ارتفع عدد القتلى في مقاطعة تشينغهاي إلى 34 شخصا.

