الدوريات الخارجية تحذر من تدني مدى الرؤية على الطريق الصحراوي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعت إدارة الدوريات الخارجية مستخدمي الطريق الصحراوي إلى أخذ الحيطة والحذر بسبب تشكل الضباب على امتداده.

وقالت الدوريات الخارجية اليوم الأحد، إن مدى الرؤية الأفقية على الطريق الصحراوي يتراوح بين 150-200 متر بسبب تشكل الضباب، فيما يصل إلى 100 متر في مناطق الحسا وجرف الدراويش والسلطاني، أما منطقة رأس النقب فإن مدى الرؤية الأفقية يتراوح فيها بين 100-150 متر.

وأضافت أن الطرق الخارجية تشهد أيضا حركة سير نشطة منذ ساعات الصباح الباكر دون وجود لأي حوادث أو عوائق وجميع الطرق سالكة.