الدوريات الخارجية تحذر من تدني مدى الرؤية على الطريق الصحراوي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعت إدارة الدوريات الخارجية مستخدمي الطريق الصحراوي إلى أخذ الحيطة والحذر بسبب تشكل الضباب على امتداده.
وقالت الدوريات الخارجية اليوم الأحد، إن مدى الرؤية الأفقية على الطريق الصحراوي يتراوح بين 150-200 متر بسبب تشكل الضباب، فيما يصل إلى 100 متر في مناطق الحسا وجرف الدراويش والسلطاني، أما منطقة رأس النقب فإن مدى الرؤية الأفقية يتراوح فيها بين 100-150 متر.
وأضافت أن الطرق الخارجية تشهد أيضا حركة سير نشطة منذ ساعات الصباح الباكر دون وجود لأي حوادث أو عوائق وجميع الطرق سالكة.
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