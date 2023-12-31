الدوريات الخارجية: 4 إصابات متوسطة بحوادث تصادم وتدهور وهذه أبرز الأسباب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت إدارة الدوريات الخارجية أسباب الحوادث التي وقعت أمس السبت وحتى صباح اليوم الأحد ضمن مناطق اختصاصها.

وقالت الدوريات الخارجية إن تغيير المسرب بشكل مفاجئ والتتابع القريب بين المركبات وعدم ترك مسافة أمان بين المركبة والأخرى هي أبرز أسباب الحوادث التي وقعت خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكانت أشارت إلى وقوع حادث تدهور لمركبة على طريق الـ100 باتجاه الزرقاء ليل السبت الأحد نتج عنه إصابتين، وعلى طريق أوتوستراد المفرق قبل مثلث عرنوس وقع حادث تصادم بين مركبتين ما أدى إلى إصابة أحد الأشخاص، وصباح اليوم وقع حادث تدهور لمركبة خارج حرم الشارع في منطقة خو بمحافظة الزرقاء ونتج عنه إصابة واحدة والحالة العامة لجميع الإصابات متوسطة.