عاجل هل ستشهد المملكة ثلوج خلال الاسبوع الحالي؟ الأرصاد تجيب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تساءل عدد من المواطنين عن فرصة تساقط الثلوج في الأردن خلال الربع الأول من مربعانية الشتاء في وسط الاجواء الباردة وتدني درجات الحرارة .



ومن جهتها نفت دائرة الأرصاد الجوية أن تشهد المملكة تساقطا للثلوج خلال الربع الأول من مربعانية الشتاء والتي بدأت في 22 كانون الأول مع هطول غزير للأمطار.



وأكدت الأرصاد أن الأجواء في المملكة خلال الأسبوع الحالي ستكون باردة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وباردة نسبياً في باقي المناطق، بينما تسود أجواء لطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.



حيث تعتبر هذه الأيام أبرد أيام السنة والتي تتميز عادةً بالبرد الشديد وتشكل الصقيع، خاصة إذا هبت على المنطقة رياح شرقية باردة جدا وجافة مرافقة للمرتفع الجوي السيبيري، فيما قد تشهد امطار غزيرة واحياناً تساقط للثلوج وحالات انجماد إذا تأثرت المنطقة بكتل هوائية باردة ورطبة من أصل قطبي مع رياح شمالية غربية الى غربية مصاحبة لمنخفض جوي سطحي، والتي كان آخرها في مربعانية موسم 2021/2022 حيث شهدت تساقطاً للثلوج خلال أيام المربعانية فوق أغلب المرتفعات الجبلية من المملكة.

