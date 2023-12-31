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الجمارك: 127 شركة أدرجت في برنامج القائمة الذهبية العام الحالي

12/31/2023 2:14:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت دائرة الجمارك الأردنية عن إدراج (9) شركات في برنامج القائمة الذهبية في عام 2023 بعد ادراج (3) شركات في الأسبوع الأخير من العام الجاري ليصل العدد الإجمالي للشركات المدرجة في البرنامج الى 127 شركة منذ انطلاق البرنامج في 2005.
وأدرجت دائرة الجمارك الأردنية في الآونة الأخيرة (3) شركات وذلك بعد أن انتهت لجنة تدقيق الالتزام من عمليات التدقيق الميداني وتقييم مدى التزام الشركات بالتشريعات الجمركية ومتطلبات الأمان الخاصة بإجراءات الاستيراد.
وأكّد مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة خلال تسليم شهادة القائمة الذهبية المستحقة للشركات المدرجة أن هذا البرنامج يُقدّم التسهيلات والامتيازات التي تحفز الشركات الملتزمة للتقدّم لهذا البرنامج للاستفادة من هذه الامتيازات فضلاً عن أنه يعد من البرامج الريادية التي تستخدم أساليب حديثة في العمل الجمركي ويُعتمد بشكل أساسي على مبادئ إدارة المخاطر والالتزام الطوعي بمتطلبات العمل ومعايير الأمان الدولية.

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