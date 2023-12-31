الجمارك: 127 شركة أدرجت في برنامج القائمة الذهبية العام الحالي

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- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت دائرة الجمارك الأردنية عن إدراج (9) شركات في برنامج القائمة الذهبية في عام 2023 بعد ادراج (3) شركات في الأسبوع الأخير من العام الجاري ليصل العدد الإجمالي للشركات المدرجة في البرنامج الى 127 شركة منذ انطلاق البرنامج في 2005.
وأدرجت دائرة الجمارك الأردنية في الآونة الأخيرة (3) شركات وذلك بعد أن انتهت لجنة تدقيق الالتزام من عمليات التدقيق الميداني وتقييم مدى التزام الشركات بالتشريعات الجمركية ومتطلبات الأمان الخاصة بإجراءات الاستيراد.
وأكّد مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة خلال تسليم شهادة القائمة الذهبية المستحقة للشركات المدرجة أن هذا البرنامج يُقدّم التسهيلات والامتيازات التي تحفز الشركات الملتزمة للتقدّم لهذا البرنامج للاستفادة من هذه الامتيازات فضلاً عن أنه يعد من البرامج الريادية التي تستخدم أساليب حديثة في العمل الجمركي ويُعتمد بشكل أساسي على مبادئ إدارة المخاطر والالتزام الطوعي بمتطلبات العمل ومعايير الأمان الدولية.
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