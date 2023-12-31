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أميركا: أسقطنا صاروخين حوثيين استهدفا سفينة بالبحر الأحمر

12/31/2023 1:09:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت القيادة المركزية الأميركية، إن الولايات المتحدة أسقطت صاروخين باليستيين أُطلقا نحو سفينة حاويات في جنوب البحر الأحمر، من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.


وأضافت القيادة -في منشور على منصة إكس- أن "سفينة حاويات ترفع علم سنغافورة وتملكها وتديرها الدانمارك، أبلغت عن إصابتها بصاروخ، وأن المدمرة الأميركية جريفلي استجابت لاستغاثة السفينة، ولا أنباء عن وقوع إصابات".


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