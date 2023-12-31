أميركا: أسقطنا صاروخين حوثيين استهدفا سفينة بالبحر الأحمر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت القيادة المركزية الأميركية، إن الولايات المتحدة أسقطت صاروخين باليستيين أُطلقا نحو سفينة حاويات في جنوب البحر الأحمر، من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
وأضافت القيادة -في منشور على منصة إكس- أن "سفينة حاويات ترفع علم سنغافورة وتملكها وتديرها الدانمارك، أبلغت عن إصابتها بصاروخ، وأن المدمرة الأميركية جريفلي استجابت لاستغاثة السفينة، ولا أنباء عن وقوع إصابات".
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