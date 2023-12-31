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10 إصابات في قصف مدرسة تؤوي نازحين بخان يونس

12/31/2023 1:09:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن 10 أشخاص أصيبوا في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في مخيم خان يونس جنوبي قطاع غزة.


ويواصل الاحتلال عدوانه على غزة لليوم الـ86 بتكثيف القصف الجوي والمدفعي لمناطق عدة في القطاع، ولا سيما وسطه وجنوبه، مع استمرار الاشتباكات الضارية بين فصائل المقاومة وجنود الاحتلال، في وقت يتوقع أن يلتئم مجلس الحرب الإسرائيلي اليوم الأحد لبحث صفقة تبادل أسرى جديدة.


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