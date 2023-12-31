10 إصابات في قصف مدرسة تؤوي نازحين بخان يونس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن 10 أشخاص أصيبوا في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في مخيم خان يونس جنوبي قطاع غزة.
ويواصل الاحتلال عدوانه على غزة لليوم الـ86 بتكثيف القصف الجوي والمدفعي لمناطق عدة في القطاع، ولا سيما وسطه وجنوبه، مع استمرار الاشتباكات الضارية بين فصائل المقاومة وجنود الاحتلال، في وقت يتوقع أن يلتئم مجلس الحرب الإسرائيلي اليوم الأحد لبحث صفقة تبادل أسرى جديدة.
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