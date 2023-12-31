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المالية النيابية تناقش موازنتي وزارتي السياحة والتنمية

12/31/2023 1:09:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تواصل اللجنة المالية في مجلس النواب، الأحد، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024.


وستواصل اللجنة المالية، مناقشة موازنات كل من وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية، ووزارة السياحة والآثار والدوائر التابعة لها.






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