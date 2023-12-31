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كريستيانو رونالدو يختتم 2023 بإنجاز جديد

12/31/2023 12:22:34 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

وصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى هدفه 54 في 2023 سواء مع النصر أو منتخب بلاده ليصبح بذلك هداف العالم خلال العام الحالي، في المباراة التي قلب النصر تأخره فيها بهدف إلى فوز بنتيجة 4-1 على التعاون، وسجل رونالدو هدفه في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وقال رونالدو لمحطة شركة الرياضة السعودية (إس.إس.سي) عقب المباراة: "عام 2023 كان جميلاً ومختلفاً لي على الصعيدين الفردي والجماعي. هذا العام كان رائعا لي مع النادي والمنتخب الوطني".

وأضاف: "سعيد بقراري باللعب للنصر وأريد الاستمرار في الدوري السعودي الذي أصبح مقصد النجوم،
الأرقام تأتي لكن الأهم فوز الفريق. العالم كله يشاهد الدوري السعودي وأقول للاعبين الكبار في أوروبا تعالوا وانضموا لنا في هذا الدوري".

كما وصل رونالدو قائد وهداف النصر إلى هدفه 34 هذا العام بقميص النصر ليتجاوز السوري عمر السومة في عدد الأهداف خلال عام ميلادي واحد، لكنه يتأخر بفارق هدف واحد عن عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر السابق والاتحاد الحالي، والذي لم يتمكن فريقه من خوض مباراته في هذه الجولة.

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