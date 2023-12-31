كريستيانو رونالدو يختتم 2023 بإنجاز جديد

(MENAFN
- Al-Bayan)
وصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى هدفه 54 في 2023 سواء مع النصر أو منتخب بلاده ليصبح بذلك هداف العالم خلال العام الحالي، في المباراة التي قلب النصر تأخره فيها بهدف إلى فوز بنتيجة 4-1 على التعاون، وسجل رونالدو هدفه في الوقت المحتسب بدل الضائع.
وقال رونالدو لمحطة شركة الرياضة السعودية (إس.إس.سي) عقب المباراة: "عام 2023 كان جميلاً ومختلفاً لي على الصعيدين الفردي والجماعي. هذا العام كان رائعا لي مع النادي والمنتخب الوطني".
وأضاف: "سعيد بقراري باللعب للنصر وأريد الاستمرار في الدوري السعودي الذي أصبح مقصد النجوم،
الأرقام تأتي لكن الأهم فوز الفريق. العالم كله يشاهد الدوري السعودي وأقول للاعبين الكبار في أوروبا تعالوا وانضموا لنا في هذا الدوري".
كما وصل رونالدو قائد وهداف النصر إلى هدفه 34 هذا العام بقميص النصر ليتجاوز السوري عمر السومة في عدد الأهداف خلال عام ميلادي واحد، لكنه يتأخر بفارق هدف واحد عن عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر السابق والاتحاد الحالي، والذي لم يتمكن فريقه من خوض مباراته في هذه الجولة.
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