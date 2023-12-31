الهلال يحقق رقماً قياسياً جديداً.. واحتفال على الطريقة الإنجليزية

حقق الهلال أطول سلسلة انتصارات في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بفوزه 2-صفر على الفيحاء، في مباراة خطف فيها الأنظار احتفال علي البليهي بالهدف الأول،

وسجل علي البليهي هدف فريقه الهلال قبل أربع دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة ليضع الهلال على الطريق نحو الفوز 2-صفر على الفيحاء.

واحتفالاً بالهدف، قام اللاعب السعودي بإخراج بالون أزرق من جوربه ونفخه ورفعه بفمه لأعلى في لقطة أعادت لأذهان البعض طريقة احتفال الفرنسي كريستوفر نكونكو لاعب تشيلسي الإنجليزي.

ولكن في مقطع فيديو انتشر عبر منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي، قال البليهي إنه احتفظ ببالون في جوربه لمدة شهرين في انتظار اللحظة التي يسجل فيها هدفاً ليحتفل بهذه الطريقة، لكنه نفى معرفته باحتفال اللاعب الفرنسي.

وحمل هدف الهلال الثاني توقيع المهاجم ألكسندر ميتروفيتش من ركلة جزاء حصل عليها البديل محمد البريك وذلك بعد الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبهذا بات الدولي الصربي، الذي انتقل إلى صفوف الهلال في أغسطس الماضي قادماً من فولهام الإنجليزي، ثالث لاعب في تاريخ الدوري يسجل في عشر مباريات متتالية أو أكثر ليرفع رصيده إلى 17 هدفاً.

ويحتل اللاعب البالغ عمره 29 عاما المركز الثاني في قائمة هدافي المسابقة هذا الموسم بفارق ثلاثة أهداف خلف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر الذي واصل هوايته المفضلة بتحقيق الأرقام القياسية.

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