الولايات المتحدة: أسقطنا صاروخين أطلقا نحو سفينة حاويات في جنوب البحر الأحمر

قالت القيادة المركزية الأمريكية إن الولايات المتحدة أسقطت صاروخين أطلقا نحو سفينة حاويات في جنوب البحر الأحمر من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وأضافت القيادة في منشور على موقع إكس، تويتر سابقا، أن سفينة حاويات ترفع علم سنغافورة وتملكها وتديرها الدنمارك، أبلغت عن إصابتها بصاروخ وطلبت المساعدة، وأن المدمرة الأمريكية "جريفلي" والمدمرة "لابون" استجابتا لطلب السفينة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنه أثناء الرد على الهجوم، أسقطت المدمرة جريفلي صاروخين باليستيين مضادين للسفن أطلقا من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن. وأوضحت القيادة أن السفينة صالحة للإبحار ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وأدت هجمات يشنها الحوثيون المتحالفون مع إيران على سفن تمر عبر مضيق باب المندب في الطرف الجنوبي للبحر الأحمر إلى تعطيل حركة التجارة العالمية منذ أسابيع ويقولون إن الهجمات تأتي رداً على الحرب الإسرائيلية في غزة.

والهجوم هو الثالث والعشرون الذي يشنه الحوثيون على الشحن الدولي منذ 19 نوفمبر الماضي، بحسب القيادة المركزية الأمريكية.

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