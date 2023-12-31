كيم يستبعد المصالحة أو إعادة التوحيد مع كوريا الجنوبية

أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أن الرغبة في المصالحة أو إعادة التوحيد مع كوريا الجنوبية "خطأ"، حسبما نقلت عنه الأحد وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية.

وخلال اجتماع نهاية السنة للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم قال كيم: "أعتقد أن اعتبار الأشخاص الذين يصفوننا بأننا (العدو الأسوأ)، أشخاصاً نسعى إلى المصالحة والوحدة معهم، هو خطأ يجب ألا نكرره".

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