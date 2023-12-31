كيم يستبعد المصالحة أو إعادة التوحيد مع كوريا الجنوبية

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أن الرغبة في المصالحة أو إعادة التوحيد مع كوريا الجنوبية "خطأ"، حسبما نقلت عنه الأحد وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية.
وخلال اجتماع نهاية السنة للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم قال كيم: "أعتقد أن اعتبار الأشخاص الذين يصفوننا بأننا (العدو الأسوأ)، أشخاصاً نسعى إلى المصالحة والوحدة معهم، هو خطأ يجب ألا نكرره".
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN31122023000110011019ID1107671489
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.