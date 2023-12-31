Sunday, 31 December 2023 09:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كيم يستبعد المصالحة أو إعادة التوحيد مع كوريا الجنوبية

12/31/2023 12:22:34 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أن الرغبة في المصالحة أو إعادة التوحيد مع كوريا الجنوبية "خطأ"، حسبما نقلت عنه الأحد وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية.

وخلال اجتماع نهاية السنة للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم قال كيم: "أعتقد أن اعتبار الأشخاص الذين يصفوننا بأننا (العدو الأسوأ)، أشخاصاً نسعى إلى المصالحة والوحدة معهم، هو خطأ يجب ألا نكرره".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN31122023000110011019ID1107671489

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث