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روسيا تستهدف العاصمة الأوكرانية كييف بهجوم جوي ليلي

12/31/2023 12:22:33 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا نفذت قصفا جديدا على مناطق أوكرانية في الساعات التي سبقت ليلة رأس السنة الجديدة. وأضافوا أن القصف استهدف العاصمة كييف وألحق أضرارا بالمناطق السكنية في مدينة خاركيف ثاني كبرى المدن بالبلاد.

وقالت الإدارة العسكرية للمنطقة المحيطة بكييف عبر قناة الرسائل على تطبيق تيليجرام إن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية في المنطقة شاركت في صد هجوم روسي بالطائرات المسيرة.

ولم يتضح على الفور حجم الهجوم أو الأضرار المحتملة.

وقال رئيس بلدية خاركيف إيهور تيريخوف على تيليجرام إن هجوما جديدا بالطائرات المسيرة على عدة موجات أصاب مباني سكنية في وسط المدينة وتسبب في نشوب حرائق. وكانت خاركيف قد تعرضت لهجومين بالصواريخ أمس السبت مما أدى إلى إصابة 21 شخصا على الأقل.

وقال تيريخوف: "يريد الروس ترهيب مدينتنا، عشية العام الجديد لكننا لا نخاف.. نحن لا ننكسر ولا نُقهر".

ونشر عدة صور على تيليجرام لنوافذ متطايرة من مبان سكنية ورجال إطفاء يكافحون حريقا في ما بدا أنه متجر.

وشهد الأسبوع الأخير من عام 2023 هجمات متزايدة من كلا الجانبين، حيث قتلت روسيا ما لا يقل عن 31 مدنياً في أكبر هجوم جوي لها في الحرب على أوكرانيا يوم الجمعة، كما قُتل 20 شخصاً نتيجة هجوم نفذته أوكرانيا على مدينة بيلجورود الروسية أمس السبت.

وحينما سُئل الرئيس الأمريكي جو بايدن عما إذا كان سيتحدث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد الهجمات الروسية الأخيرة، قال "أتحدث معه بانتظام".

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