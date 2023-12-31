روسيا تستهدف العاصمة الأوكرانية كييف بهجوم جوي ليلي

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا نفذت قصفا جديدا على مناطق أوكرانية في الساعات التي سبقت ليلة رأس السنة الجديدة. وأضافوا أن القصف استهدف العاصمة كييف وألحق أضرارا بالمناطق السكنية في مدينة خاركيف ثاني كبرى المدن بالبلاد.
وقالت الإدارة العسكرية للمنطقة المحيطة بكييف عبر قناة الرسائل على تطبيق تيليجرام إن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية في المنطقة شاركت في صد هجوم روسي بالطائرات المسيرة.
ولم يتضح على الفور حجم الهجوم أو الأضرار المحتملة.
وقال رئيس بلدية خاركيف إيهور تيريخوف على تيليجرام إن هجوما جديدا بالطائرات المسيرة على عدة موجات أصاب مباني سكنية في وسط المدينة وتسبب في نشوب حرائق. وكانت خاركيف قد تعرضت لهجومين بالصواريخ أمس السبت مما أدى إلى إصابة 21 شخصا على الأقل.
وقال تيريخوف: "يريد الروس ترهيب مدينتنا، عشية العام الجديد لكننا لا نخاف.. نحن لا ننكسر ولا نُقهر".
ونشر عدة صور على تيليجرام لنوافذ متطايرة من مبان سكنية ورجال إطفاء يكافحون حريقا في ما بدا أنه متجر.
وشهد الأسبوع الأخير من عام 2023 هجمات متزايدة من كلا الجانبين، حيث قتلت روسيا ما لا يقل عن 31 مدنياً في أكبر هجوم جوي لها في الحرب على أوكرانيا يوم الجمعة، كما قُتل 20 شخصاً نتيجة هجوم نفذته أوكرانيا على مدينة بيلجورود الروسية أمس السبت.
وحينما سُئل الرئيس الأمريكي جو بايدن عما إذا كان سيتحدث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد الهجمات الروسية الأخيرة، قال "أتحدث معه بانتظام".
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