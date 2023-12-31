الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من طولكرم
التاريخ
12/31/2023 12:13:53 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الأحد، ثلاثة فلسطينيين من محافظة طولكرم.
وذكرت مصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت محمد سعيد صلاح من ضاحية شويكة شمال مدينة طولكرم، وحمزة ابراهيم فتحي عدوان، ومحمد أحمد عبد اللطيف فرخ من بلدة فرعون جنوب المحافظة، عقب مداهمة منازلهم.
MENAFN31122023000208011052ID1107671476
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.