Sunday, 31 December 2023 09:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نائب فرنسي يطالب حكومة بلاده بفرض عقوبات على إسرائيل

12/31/2023 12:13:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - طالب النائب عن حزب "فرنسا الأبية" توماس بورتس -السبت- حكومة بلاده بفرض عقوبات على إسرائيل، منتقدا وجود السفير الإسرائيلي لدى باريس، قائلا إن المسؤولين الإسرائيليين يرتكبون إبادة جماعية في غزة.
وعبر حسابه على منصة إكس شارك النائب خبرا يتضمن تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول فيها "رفضت الرضوخ للضغوط الدولية التي تطالب بوقف الحرب قبل أن نحقق أهدافنا".
وعلق النائب الفرنسي "هذا المتعصب اليميني المتطرف (نتنياهو) المدمن على كراهية فلسطين يجب أن يصبح غير قادر على إيذاء الآخرين".




MENAFN31122023000208011052ID1107671475

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث