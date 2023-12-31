قوات الاحتلال تقتحم مخيم الفوار جنوب الخليل
التاريخ
12/31/2023 12:13:53 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مراسل الجزيرة باقتحام قوات الاحتلال مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن فرق القناصة تعتلي أسطح مبان مطلة على المخيم.
وكان المراسل قال في وقت سابق إن قوات الاحتلال تحاصر مستشفى ثابت ثابت الحكومي ومستشفى الزكاة في مدينة طولكرم، وذلك بعد اقتحامها المدينة من محورها الغربي.
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