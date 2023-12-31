تعرّض سفينة حاويات لهجوم صاروخي بالبحر الأحمر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت القيادة العسكرية الأميركية الوسطى (سنتكوم) عن تعرض سفينة حاويات لهجوم صاروخي خلال عبورها البحر الأحمر، وفق ما نقلته رويترز.
وقالت القيادة إن سفينة حاويات ترفع علم سنغافورة وتملكها وتديرها الدانمارك أبلغت عن إصابتها بصاروخ، وإن مدمرة أميركية استجابت لاستغاثة السفينة، مؤكدة أنها أسقطت صاروخين باليستيين أطلقا نحو السفينة من مناطق يسيطر عليها الحوثيون غربي اليمن.
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