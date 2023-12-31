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تعرّض سفينة حاويات لهجوم صاروخي بالبحر الأحمر

12/31/2023 12:13:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت القيادة العسكرية الأميركية الوسطى (سنتكوم) عن تعرض سفينة حاويات لهجوم صاروخي خلال عبورها البحر الأحمر، وفق ما نقلته رويترز.


وقالت القيادة إن سفينة حاويات ترفع علم سنغافورة وتملكها وتديرها الدانمارك أبلغت عن إصابتها بصاروخ، وإن مدمرة أميركية استجابت لاستغاثة السفينة، مؤكدة أنها أسقطت صاروخين باليستيين أطلقا نحو السفينة من مناطق يسيطر عليها الحوثيون غربي اليمن.

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