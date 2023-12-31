السير تكشف سبب الازدحام المروري في شارع الاردن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نوهت إدارة السير الى تعطل مركبة شحن (تنك مياه) في شارع الأردن للسير القادم من الشمال، باتجاه اشارات مستشفى الملكة علياء العسكري، الأمر الذي تسبب بتباطؤ الحركة المرورية.



وقالت السير في منشور لها عبر صفحتها على فيسبوك إنه جاري العمل على رفع أثر التعطل مشيرة الى أن كوادرها يعملون على تسيير حركة السير.



ودعت السائقين إلى توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات رقباء السير في الموقع