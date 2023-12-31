السير تكشف سبب الازدحام المروري في شارع الاردن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نوهت إدارة السير الى تعطل مركبة شحن (تنك مياه) في شارع الأردن للسير القادم من الشمال، باتجاه اشارات مستشفى الملكة علياء العسكري، الأمر الذي تسبب بتباطؤ الحركة المرورية.
وقالت السير في منشور لها عبر صفحتها على فيسبوك إنه جاري العمل على رفع أثر التعطل مشيرة الى أن كوادرها يعملون على تسيير حركة السير.
ودعت السائقين إلى توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات رقباء السير في الموقع
MENAFN31122023000208011052ID1107671470
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.