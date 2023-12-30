تراجعت أسعار النفط في عام 2023 بنسبة 10 بالمئة متأثرة بمخاوف العرض والطلب

(MENAFN
- The Al-Attiyah Foundation) تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام أكثر من 10 بالمئة في عام 2023 في ظل الاضطرابات الجيوسياسية ومخاوف بشأن مستويات إنتاج النفط من قبل كبار المنتجين حول العالم. وفي يوم الجمعة، آخر يوم تداول في العام، أغلق خام برنت عند سعر 77.04 دولارًا للبرميل، بانخفاض بلغ 11 سنتًا، في حين تحدد سعر التسوية لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 71.65 دولارًا للبرميل، بانخفاض بلغ 12 سنتًا. وتراجع كلا العقدين أكثر من 10 بالمئة في 2023 ليختتما العام عند أدنى مستوياتهما منذ 2020. بينما سيستمر ضَعف الطلب على خام أوبك في النصف الأول من عام 2024 مع تراجع حصتها في السوق العالمية إلى أدنى مستوى منذ تفشي وباء كورونا وتخفيضات الإنتاج، وخروج أنجولا من المنظمة. وقد أثارت الحرب في الشرق الأوسط المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات في الأشهر القليلة الأخيرة من عام 2023، والتي من المتوقع أن تستمر حتى عام 2024. وتصاعدت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط في اليوم الأخير من عام 2023 مع تكثيف إسرائيل هجماتها على جنوب غزة، مما زاد من الضغط التصاعدي على الأسعار. وفي الولايات المتحدة، انخفض إنتاج النفط الخام بشكل طفيف في أكتوبر إلى 13.248 مليون برميل يوميًا، وذلك بعد أن سجل أرقامًا قياسية شهرية في أغسطس وسبتمبر. في حين أضافت شركات الطاقة هذا الأسبوع منصات النفط والغاز الطبيعي للمرة الأولى منذ ثلاثة أسابيع.
أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية في آسيا لا تزال عند أدنى مستوياتها منذ 4 أشهر، وتنخفض بنسبة 58 بالمئة في عام 2023
ظلت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا عند أدنى مستوى لها منذ أكثر من أربعة أشهر هذا الأسبوع بسبب المخزونات القوية والطقس المعتدل وضعف الطلب، وكلها عوامل تدفع الأسعار نحو الهبوط والتي من المتوقع أن تستمر خلال بدايات 2024. وانخفض متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر فبراير إلى شمال شرق آسيا بشكل طفيف إلى 11.70 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من 11.90 دولارًا الأسبوع الماضي، ليظل عند أدنى مستوى له منذ منتصف أغسطس، وذلك وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة. وانخفض السعر بنسبة 58 بالمئة هذا العام، حيث ظل الطلب ضعيفًا معظم شهور العام في كل من آسيا وأوروبا. وفي شمال شرق آسيا، أدى الطقس المعتدل في معظم أنحاء المنطقة بعد موجة البرد الأخيرة إلى الحد من الطلب على المشتريات الفورية، لا سيما في كوريا الجنوبية، التي من المتوقع أن تشهد فترة طويلة تكون خلالها درجات الحرارة أعلى من المتوسط. ومن ناحية أخرى، تظهر البيانات أن صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكي قد ارتفعت بنحو 12 بالمئة في عام 2023 إلى 87.0 مليون طن متري مقارنة بـ 77.5 مليون طن متري في عام 2022. وفي أوروبا، من المتوقع أن تكون درجات الحرارة أقل من المعتاد خلال الأسابيع الأولى من شهر يناير، لكن لا تزال لدى القارة الأوروبية مخزونات قياسية من الغاز، بالإضافة إلى إمدادات قوية من خطوط الأنابيب وتدفقات الغاز الطبيعي المسال.
إعداد: مؤسسة العطية.
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