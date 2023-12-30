نجاح علاج طفل من متلازمة داء الجفن

(MENAFN
- Awareness Marketing Management) نجح فريق طبي من مستشفى «باراكير للعيون» بدبي، في علاج طفل فرنسي عمره عام واحد من متلازمة داء الجفن التي تعد حالة طبية معقدة تسبب مشاكل بالرؤية.
وتسببت المتلازمة في تدلي جفون الطفل «آرثر»، مما أدى إلى انفصال واضح بين عينيه وتجاويف الجفون بشكل غير طبيعي، وأكد الطاقم المشرف على علاج الطفل، أنهم واجهوا تحديات يومية صعبة، حيث تعيق الجفون المتدلية الرؤية المباشرة، مما يستدعي إمالة الرأس للخلف للحصول على رؤية أوضح خلال القراءة أو أداء المهام اليومية.
وتمنع هذه الحالة المريض من فتح عينه بشكل كامل، مما يؤدي إلى تقليل وصول الضوء إلى العيون وتقليل وضوح الرؤية، كما تؤثر بشكل كبير في الأطفال وتسبب كسل العين، إذا ظهرت قبل سن السابعة، مما يؤثر في نموهم البصري ويمكن أن يتسبب في مشكلات بصرية مدى الحياة، فيما استطاعت كوادر مستشفى باراكير من التغلب على هذه التحديات
وقالت الدكتورة أنيا بويج لول، استشارية طب العيون بالمستشفى: «تعتمد تقنية السديلة الأمامية كطريقة جراحية لعلاج تدلي الجفون في هذه الحالة الفريدة، والتي تم اختيارها لتقليل معدل المضاعفات والحاجة إلى استخدام مواد خارجية أو ترقيع، وتساهم هذه التقنية في تجنب ندوب منطقة المانحة وتحقيق نتائج ممتازة، ويتطلب علاج تدلي الجفون خبرات مهنية ورعاية طبية عالية لتحسين الرؤية، لاسيما للأطفال الصغار».
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