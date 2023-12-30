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شاب يحول سيارة إسعاف تعرضت للقصف إلى صالون حلاقة فى غزة.. فيديو

12/30/2023 11:20:55 PM
(MENAFN- Youm7) تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر سيارة إسعاف تحولت إلى صالون حلاقة، بعد أن تعرضت لقصف إسرائيلي في قطاع غزة.

وكان أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، قد أعلن يوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي دمر 104 سيارات إسعاف، وتسبب فى خروجها عن الخدمة بشكل متعمد.

وأضاف أنه استهدف 142 مؤسسة صحية، وأخرج 23 مستشفى و53 مركزا صحيا عن الخدمة.

وأعلن عن مقتل 21672 شخصا وإصابة 56165 آخرين في الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر.








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