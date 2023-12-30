شاب يحول سيارة إسعاف تعرضت للقصف إلى صالون حلاقة فى غزة.. فيديو

(MENAFN
- Youm7) تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر سيارة إسعاف تحولت إلى صالون حلاقة، بعد أن تعرضت لقصف إسرائيلي في قطاع غزة.
وكان أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، قد أعلن يوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي دمر 104 سيارات إسعاف، وتسبب فى خروجها عن الخدمة بشكل متعمد.
وأضاف أنه استهدف 142 مؤسسة صحية، وأخرج 23 مستشفى و53 مركزا صحيا عن الخدمة.
وأعلن عن مقتل 21672 شخصا وإصابة 56165 آخرين في الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر.
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