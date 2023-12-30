إصابتان في قصف طائرات الاحتلال موقعين بمخيم نور شمس

MENAFN - Youm7) أصيب شخصان إثر قصف طائرات الاحتلال المسيرة، فجر اليوم الأحد موقعين في مخيم نور شمس شرق طولكرم.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، نقلا طواقم الاسعاف التابعة للهلال الأحمر، بإصابة مواطنين بشظايا صواريخ مُسيرات الاحتلال، دون التمكن من نقلهما الى المستشفيات بسبب محاصرة قوات الاحتلال لها.

واستهدفت طائرات الاحتلال المسيرة موقعين في حارة الدمج وسط مخيم نور شمس، وبالقرب من مدخل حارة المنشية.

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين بعد مداهمة منازلهم، طالت العشرات منهم، تركزت في حارة المحجر، واحتجزت المعتقلين في احد المنازل وأجرت معهم تحقيقات ميدانية بعد تكبيل اياديهم.

وفي الوقت ذاته، تمركزت آليات الاحتلال على مدخل مخيم طولكرم الرئيسي، وسط إطلاق الأعيرة النارية والقنابل الضوئية في سماء المنطقة، في الوقت الذي اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية شويكة شمال طولكرم وداهمت منازل المواطنين

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت، مدينة طولكرم ومخيم نور شمس من محور المدينة الغربي ترافقها جرافتين عسكريتين، مرورا بشارع دوار العليمي، وشارع جامعة القدس المفتوحة، وشارع السكة، وشارع نابلس، وصولا إلى مخيم نور شمس.

وفرضت تلك القوات حصارا مشددا على المخيم، ونشرت قناصتها فوق أسطح البنايات العالية ومنازل المواطنين في محيط المخيم وجبل النصر وجبل الصالحين، بعد اقتحامها وتكسير أبوابها وتخريب محتوياتها، واحتجاز أصحابها واخضاعهم للاستجواب

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كما تمركزت آليات الاحتلال في محيط مستشفيي الإسراء التخصصي في الحي الغربي للمدينة، والشهيد ثابت ثابت الحكومي، وميدان جمال عبد الناصر وسط طولكرم، وشارع خضوري غربها.

وأطلقت قوات الاحتلال الأعيرة النارية باتجاه المواطنين عند مرورها بدوار العليمي، في الوقت الذي اندلعت فيه مواجهات في مخيم نور شمس، وسمعت أصوات انفجارات في المنطقة.

وحلقت طائرات الاستطلاع في سماء طولكرم وضواحيها ومخيماتها.



