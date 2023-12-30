الأونروا: قطاع غزة يعانى جوعا كارثيا وكل يوم السكان فى صراع من أجل البقاء

قال مدير شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة، توماس وايت، إن سكان القطاع "جائعون ومتحرقّون للحصول على الغذاء".

وذكر وايت في منشور على حسابه في "إكس" أن قطاع غزة "يعاني من جوع كارثي، و40 في المئة من السكان معرضون لخطر المجاعة".

وأضاف: "كل يوم في غزة هو صراع من أجل البقاء، بحثا عن الغذاء والماء"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية.

واختتم وايت، منشوره بالقول إن "هناك حاجة إلى المزيد من الإمدادات المنتظمة، التي تتطلب وصولا آمنا ومستداما للإمدادات الإنسانية في كل مكان، بما في ذلك شمال غزة".

وأرفق وايت، مقطعا مصورا يظهر توافد مئات الفلسطينيين على قافلة المساعدات التابعة للأونروا في مدينة غزة.



