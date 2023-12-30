حميميم: طائرات التحالف الغربي تنتهك بروتوكولات عدم الاشتباك في أجواء سوريا

MENAFN - Youm7) أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا فاديم كوليت أن طائرات التحالف الغربي تنتهك بروتوكولات عدم الاشتباك في الأجواء السورية.

وقال كوليت في إفادة صحفية: "طيران ما يسمى "التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب" بقيادة الولايات المتحدة لا يزال يخلق أوضاعا خطيرة في سماء سوريا، وينتهك بروتوكولات عدم الاشتباك وينتهك المجال الجوي للجمهورية العربية السورية".

وتابع: "خلال النهار، سجل التحالف حالتين لانتهاك بروتوكولات عدم الاشتباك بطلعات جوية لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي، وفي منطقة التنف، تم تسجيل 4 انتهاكات لطائرتين هجوميتين من طراز إيه-10 ثاندربولت ومسيرتين من طراز إم كيو-1 سي تابعتين للتحالف".

وأضاف أنه: "يواصل التحالف خلق ظروف خطيرة لحوادث الطيران، فضلا عن تفاقم الوضع في المجال الجوي للجمهورية العربية السورية."



