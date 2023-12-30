النقل العراقية تعلن إعادة إحدى طائراتها من طراز A220 إلى الخدمة

MENAFN - Youm7) أعلنت وزارة النقل العراقية السبت، إعادة إحدى طائراتها من طراز A220 إلى الخدمة بعد إجراء الصيانة لها.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - أن الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، أعادت طائرة A220 إلى الخدمة، بعد استبدال أحد محركاتها.



وأضاف البيان أن "تلك الطائرة باشرت تنفيذ أول رحلة لها بين بغداد وطهران، بعد إكمال الإجراءات الرسمية المطلوبة".

من جانبه، قال مدير عام الشركة مناف عبد المنعم، إن "عودة الطائرة للخدمة جاء بالتزامن مع إعادة طائرة أخرى من طراز crj900 إلى العمل ضمن أسطول الناقل الوطني العراقي".



وأكد أن "الشركة - بتوجيه مباشر من قبل الوزير رزاق محيبس السعداوي - تواصل العمل على صيانة جميع الطائرات العاطلة عبر صيانة محركاتها من قبل الشركة المصنعة، ضمن جداول زمنية محددة.



