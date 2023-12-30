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طلاب النقل بالثانوى الأزهرى يؤدون امتحانات البلاغة والحديث والمنطق والتفاضل

12/30/2023 11:20:52 PM
(MENAFN- Youm7) يواصل طلاب النقل الثانوى الازهري امتحانات الفصل الدراسى الأول للنقل الثانوى الازهرى، اليوم الاحد، حيث يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى للقسم العلمى امتحاناتهم في مادتى البلاغة والهندسة ، ويؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى القسم العلمى امتحانهم في مادتى الحديث والتفاضل وحساب المثلثات، كما يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى القسم الادبى امتحاناهم في مادتى البلاغة والمنطق، أما الصف الثانى الادبي يؤدون امتحاناتهم في مادتى الحديث والفلسفة.

أصدر قطاع المعاهد الازهرية تعليمات خاصة بالمضبوطات أثناء انعقاد لجان النقل، وجاءت التعليمات كالآتى: الطالب المضبوط بجهاز موبايل أثناء الامتحان يتم تحرير محضر غش لذات الطالب مع تمكينه من استكمال امتحان المادة حتى نهاية زمن اللجنة أن أراد، ويحظر طرده من اللجنة قبل انتهائه من الإجابة وعلى رئيس اللجنة تسليم الهاتف ضمن الأوراق المسلمة(محضر الغش) لفرع الشئون القانونية بالمنطقة الأزهرية.
وفى حالة اتصال الجهاز بالإنترنت والتأكد من نشر ورفع صور أوراق الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعى، يتم التحفظ على الهاتف على حالته، مع الاتصال بالمنطقة لإرسال عضو الشئون القانونية لإعمال شئونه واتخاذ اللازم نحو إبلاغ النيابة من عدمه، ويحرر محضر الغش من ثلاث نسخ ويرسل الأصل والحرز المضبوط مع الطالب إلى فرع الشئون القانونية بالمنطقة، وعلى رئيس اللجنة التأكد بنفسه من تسليم المحضر والحرز إلى فرع الشئون القانونية وتسلم صورة من المحضر مع كراسة إجابة الطالب إلى الشئون القانونية، ويسلم أصل والحرز إلى فرع الشئون القانونية بالمنطقة، ويحتفظ بالصورة الثانية ضمن مستندات اللجنة للرجوع إليها عند الحاجة.










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