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لو عايز تعدل رخصة محل عام فى الجيزة.. إليك المستندات المطلوبة

12/30/2023 11:20:52 PM
(MENAFN- Youm7) شهدت محافظة الجيزة إنشاء وتطوير 20 مركزًا تكنولوجيًا، لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات والحصول على خدمة متميزة وعاجلة لكافة أنشطة الحي، حيث تسعى المحافظة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها للمواطنين، والتي تشمل "خدمات المرافق والمحليات - وكافة أنواع التراخيص من "محلات، وإشغالات، وإعلانات، وهدم، وبناء، وتعلية، وترميم، وتعديل".



يتضمن دليل خدمات المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة ضمن خدماته المقدمة للمواطنين، الأوراق والمستندات المطلوبة لتعديل ترخيص محل عام، وذلك على النحو التالي:



-صورة البطاقة الشخصية والأصل للاطلاع.

-توكيل رسمي في حالة الوكالة.

-أصل رخصة المحل لاعتماد التعديل.

-موافقة المالك على التعديل بالنسبة للمحال المؤجرة.

-صورة عقد الإيجار (في حالة تغيير القيمة الإيجارية الناتجة عن التعديلات) والأصل للاطلاع.

-أربع نسخ من الرسومات التفصيلية للتعديلات معتمدة من مهندس نقابي ومستوفاة الدمغة الهندسية.

-الشهادات الصحية (إذا ترتب على التعديل زيادة في عدد العمال).

-صورة البطاقة الضريبية بالنشاط الجديد.

-إيصال سداد رسم المعاينة المبدئي.



يُذكر أن المراكز التكنولوجية في محافظة الجيزة تتيح للمواطنين العديد من الخدمات، أبرزها: (استخراج صورة طبق الأصل من المستندات الموجودة بالوحدات المحلية - استخراج شهادة بيانات منشأة - استخراج رخصة إشغال - تجديد رخصة إشغال - استخراج ترخيص إعلان - تجديد ترخيص إعلان - استخراج رخصة تركيب مصعد جديد - تجديد رخصة مصعد - ترخيص محل - تجديد رخصة محل - إلغاء رخصة محل - تعديل رخصة محل "إضافة شريك" - نقل رخصة محل في حال الوفاة أو التنازل - استخراج بلد تالف أو فاقد لرخصة محل).












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