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البابا تواضروس الثانى يترأس صلوات رأس السنة فى الإسكندرية اليوم

12/30/2023 11:20:52 PM
(MENAFN- Youm7) يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، صلوات رأس السنة من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية وسط حضور شعبى، وذلك فى عادة سنوية للبابا.



ويأتى ذلك فى وقت تستعد فيه الكنائس غدًا للاحتفال بأعياد رأس السنة والكريسماس في الكنائس المسيحية المختلفة، ومن أبرز مظاهرها التزيين ووضع شجرة الكريسماس بشكلها المعتاد في الكنيسة، وتكسوها الزينة بألوانها الباهية.



وكان قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عقد الخميس الماضى، الاجتماع السنوى مع كهنة الرعاية الاجتماعية الذين يخدمون في كنائس القطاعات الرعوية بالقاهرة إلى جانب إيبارشية المعادى.



ورحب الأب القمص
بيشوى شارل سكرتير خدمة الرعاية الاجتماعية، في بداية اللقاء، بالحضور، وتحدث عن رؤية العمل في سكرتارية الرعاية الاجتماعية إلى جانب ما تم إنجازه حتى الآن في خدمة الرعاية الاجتماعية، وعن برامج "علم ابنك" و "بنت الملك" و "شنطة البركة".



وقدم الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات، شرحًا لنظام وخطوات إنشاء مكتب التنمية والرعاية الاجتماعية فى الإيبارشيات.














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