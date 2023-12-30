البابا تواضروس الثانى يترأس صلوات رأس السنة فى الإسكندرية اليوم

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- Youm7) يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، صلوات رأس السنة من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية وسط حضور شعبى، وذلك فى عادة سنوية للبابا.
ويأتى ذلك فى وقت تستعد فيه الكنائس غدًا للاحتفال بأعياد رأس السنة والكريسماس في الكنائس المسيحية المختلفة، ومن أبرز مظاهرها التزيين ووضع شجرة الكريسماس بشكلها المعتاد في الكنيسة، وتكسوها الزينة بألوانها الباهية.
وكان قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عقد الخميس الماضى، الاجتماع السنوى مع كهنة الرعاية الاجتماعية الذين يخدمون في كنائس القطاعات الرعوية بالقاهرة إلى جانب إيبارشية المعادى.
ورحب الأب القمص
بيشوى شارل سكرتير خدمة الرعاية الاجتماعية، في بداية اللقاء، بالحضور، وتحدث عن رؤية العمل في سكرتارية الرعاية الاجتماعية إلى جانب ما تم إنجازه حتى الآن في خدمة الرعاية الاجتماعية، وعن برامج "علم ابنك" و "بنت الملك" و "شنطة البركة".
وقدم الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات، شرحًا لنظام وخطوات إنشاء مكتب التنمية والرعاية الاجتماعية فى الإيبارشيات.
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