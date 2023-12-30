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الطريقة المحمدية الشاذلية تحيى ذكرى رحيل مؤسسها الإمام الرائد بمسجد العشيرة المحمدية

12/30/2023 11:20:52 PM
(MENAFN- Youm7) تحيي الطريقة المحمدية الشاذلية الذكرى السادسة والعشرين لرحيل مؤسسها الإمام الرائد محمد زكي الدين إبراهيم، يوم الأربعاء المقبل، بمسجد العشيرة المحمدية بالدراسة.



والجدير بالذكر انه توفي في 16 جمادي الآخرة 1419، الموافق 7 أكتوبر عام 1998، ودفن بجوار جده وأبيه بمسجد المشايخ بقايتباي.



ومن جانبه قال الشيخ زكي الدين جمال ابراهيم، شيخ الطريقة المحمدية الحالي، وحفيد الامام الرائد، أنه سيشارك في الاحتفال عدد من كبار علماء الأزهر الشريف والأوقاف وعلماء الصوفية، لإحياء ذكرى رحيل الإمام الرائد.



وبحسب شيخ الطريقة المحمدية الشاذلية، فإن الإمام الرائد محمد زكي الدين إبراهيم ولد في 22 أغسطس 1906م، 2 رجب 1324هجرية، بحي بولاق أبو العلا بالقاهرة، ووالده هو الشيخ إبراهيم الخليل، ووالدته فاطمة الزهراء ابنة الشيخ محمود أبو عليان الشاذلي، وهو بيت علم وقرآن، ولقبه زكي الدين، وكنيته أبو البركات وهي الكنية التي يتوارثها شيوخ الطريقة المحمدية.حفظ القرآن الكريم على يد الشيخ جاد الله عطية بالقراءات المختلفة، بمسجد السلطان أبي العلاء، وأتم حفظه عن ظهر قلب على يد الشيخ أحمد الشريف بمسجد سيدي معروف، وكان حينئذ بين التاسعة والعاشرة من عمره، وفقا لما ذكرته أمانة الدعوة بالعشيرة والطريقة المحمدية.



ويذكر ان الإمام الرائد بعد تخرجه من الأزهر الشريف، عمل مفتشا للتعليم بوزارة التربية والتعليم ثم أستاذا بالدراسات العليا ثم عميدا لمعهد إعداد الدعاة، وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية واللجنة الدينية العليا بمحافظة القاهرة، والمؤتمر العالمي للسيرة والسنة، ومؤتمر التبليغ والدعوة العالمي، وبعض المجامع العلمية بالبلاد العربية والإسلامية.



وهو رائد العشيرة المحمدية ومؤسسها، ومؤسس مجلة المسلم واستقلت الطريقة المحمدية بخصائصها وسجلت كطريقة رسمية بالمجلس الصوفي الأعلى.



ومن المشهور عن الشيخ الزكي أنه جدِّد مسجد ومشهد المشايخ بقايتباي، ومراقد مسجد أهل اللهِ ببرقوق، كما جدد ساحات أبي عليان بالصعيد، ومؤسِّس المجمع المحمدي بمنشية ناصر والدويقة والحرفيين، والساحة المحمدية بحميثرة.

ويذكر عنه أنه قطع مدارج السلوك الصوفي على يد والده،




وأتمَّ الإمام الرائد مسيرة (الأسماء السبعة)، ثم (الثلاثة عشر)، ثم (التسعة والتسعين)، حتى انتهى إلى (الاسم المفرد والأعظم)، ودخل الخلوة الصغرى والكبرى مرات، ومارس العلوم الفلكية والروحية ونقَّحها، وأجرى الله على يديه الكرامات، وتتلمذ عليه كبار القوم والسادة من الشباب والعلماء والأدباء، بحسب ما ذكر في كتاب الدليل إلى الطريقة المحمدية.




والشيخ زكي الدين له الكثير من المؤلفات، ومكتبه النادرة العامرة بأمهات الكتب القيمة والنادرة القديمة والحديثة، مطبوعة ومخطوطة، وكان له الفضل في تجديد مسجد آل ملك وإلحاقه بمسجد العدوي بساحة الإمام الحسين رضي الله عنه.

كما ألف الكثير من المؤلفات العظيمة في التصوف الإسلامي خاصة وبقية العلوم والمعارف والآداب والشعر عامة، وله نشاطه الديني بالإذاعة والتليفزيون والجرائد والمجلات بمصر، وله خطبه ومحاضراته ودروسه المشهورة والمسجلة.



كان للإمام الرائد دعوته المستقلة إلى تحرير التصوف وجهوده في تطهير التصوف وتطويره ودعوته إلى الجامعة الصوفية العالمية كنواة للتجمع الإسلامي، وإذاعة مبادئ الحب والسلام والربانية في أوطان أهل القبلة.

ويعد الإمام الرائد مجدد الصوفية في هذا العصر، فهو من ادرى الناس بعلوم الحديث النبوي والفقه القارن والتاريخ الإسلامي والأدب العربي.



















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