خد بالك.. 5 نقابات تتوقف عن تقديم الخدمات لأعضائها اليوم بسبب الجرد السنوى

MENAFN - Youm7) أعلن الدكتور محمد فريد الأمين العام لنقابة الأطباء، إنه تقرر إيقاف العمل داخل مقر النقابة العامة للأطباء ، اليوم الأحد، الموافق 31/12/2023 نظراً لأعمال الجرد السنوي، على أن يستأنف العمل بنقابة الأطباء غدا الإثنين الموافق 1/1/2024

قالت نقابة صيادلة القاهرة، إنها ستتوقف عن التعامل أو استقبال الجمهور بمقر النقابة اليوم الأحد، لأعمال الجرد السنوى مع الجهاز المركزى للمحاسبات، ويتم استئناف العمل غدا الاثنين الأول من يناير 2024.

وكانت قد أعلنت النقابة العامة لصيادلة مصر عن وقف التعامل أو استقبال الجمهور بمقر النقابة الرئيسى بجاردن سيتى اليوم الأحد الموافق 31 ديسمبر 2023 لأعمال الجرد السنوى مع الجهاز المركزى للمحاسبات.

وقد أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان عن وقف التعامل أو استقبال الجمهور بمقر النقابة الرئيسى بجاردن سيتى اليوم الأحد الموافق 31 ديسمبر 2023 لأعمال الجرد السنوى مع الجهاز المركزى للمحاسبات، ويتم استئناف العمل يوم الأثنين الأول من يناير 2024.

وذلك بناء على الاعلان الصادر من اتحاد نقابات المهن الطبية، والذى يضم نقابات الصيادلة، الأطباء البشريين، والاسنان، والبيطريين، حيث تقرر إيقاف التعامل مع الجمهور بالمبنى الرئيسى للنقابات الأربعة للانشغال بأعمال الجرد السنوى، على أن يتم استئناف العمل بداية العام الجديد الموافق غدا الاثنين 1 يناير 2024.