كوريا الشمالية تعتزم إطلاق 3 أقمار للتجسس العام القادم

MENAFN - Youm7) تقول كوريا الشمالية إنها تعتزم إطلاق ثلاثة أقمار اصطناعية إضافية للاستطلاع العسكري في عام 2024، مشيرة إلى أن ذلك يعد أحد أهداف سياستها للعام المقبل من أجل تعزيز قدرات الجيش ومراقبة قوات العدو، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وجاء في تقرير الوكالة أنه "بناء على تجربة إطلاق وتشغيل أول قمر اصطناعي للاستطلاع بنجاح في عام 2023، تم الإعلان عن مهمة إطلاق ثلاثة أقمار استطلاع إضافية في عام 2024 لتعزيز تطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء بقوة".

وتقول كوريا الشمالية إنها أطلقت بنجاح أول قمر اصطناعي للتجسس العسكري في 21 نوفمبر وبثت صورا للبيت الأبيض الأمريكي ووزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) وقواعد عسكرية أمريكية و"مناطق محددة" في كوريا الجنوبية.

وقد سبق هذا الإطلاق الناجح محاولتان فاشلتان في العام الماضي عندما تحطم صاروخها الجديد تشوليما-1 في البحر.

وأثارت هذه الخطوة حالة من التوتر في المنطقة ودفعت الولايات المتحدة وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية إلى فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية.

ولم تنشر بيونجيانج بعد أي صور من القمر الاصطناعي الجديد مما يجعل المحللين والحكومات الأجنبية في حيرة بشأن القدرة التي يتمتع بها القمر.



