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روسيا: ارتفاع عدد قتلى الهجوم الأوكراني على بيلجورود لـ18 شخصا وإصابة 111 آخرين

12/30/2023 11:20:49 PM
(MENAFN- Youm7) قالت وزارة الطواريء الروسية، إن عدد القتلى جرّاء القصف الأوكراني الواسع لمدينة بيلجورود، ارتفع إلى 18 شخصا، فيما أصيب 111 آخرون.

وأوضحت وكالة أنباء "تاس" الروسية أن القصف الأوكراني على المدينة بدأ في وقت متأخر منذ أمس الجمعة واستمر حتى اليوم السبت، لافتة إلى أنه تم تنفيذ الضربة الأخيرة على وسط مدينة بيلجورود باستخدام ذخائر عنقودية، من راجمة صواريخ تشيكية الصنع.


وأشارت الوكالة إلى أن من بين القتلى ثلاثة قاصرين على الأقل، ولفتت إلى أن أضراراً قد لحقت بالعديد من المنشآت المدنية.


وبحسب وزارة الدفاع الروسية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الصواريخ ومعظم المقذوفات.








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